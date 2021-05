Während im vergangenen Jahr der Online-Handel durch die Decke ging, folgte auch der Aktienwert des Finanzdienstleisters PayPal. Das Jahr 2020 sollte sich für das Unternehmen als das erfolgreichste in der Geschichte des Unternehmens herausstellen, in dem sämtliche Rekorde aufgestellt wurden, um kurz darauf wieder gebrochen zu werden. Eins ist eindeutig: PayPal befindet sich im Höhenflug, dem so schnell kein Ende gesetzt zu sein scheint. Doch was spielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...