Qualcomm zielt auf Laptops im unteren Leistungssegment und will sich gegen die in diesem Bereich üblichen Pentium-Prozessoren durchsetzen. Zudem bietet der neue Snapdragon 7c Smartphone-Features für Notebooks. Die zweite Generation des Snapdragon 7c von Qualcomm soll Notebooks mit Windows 10 und Chromebooks antreiben. Dabei will der Prozessor Windows-PCs und Chromebooks der Einstiegsklasse mit integriertem LTE, einer langen Akkulaufzeit sowie Kamera- und Audio-Upgrades ausstatten. Qualcomm zielt auf Einsteigersegment Qualcomm will mit seinen PC-Prozessoren den Markt von unten aufrollen. So sieht es ...

