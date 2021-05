Politik (ots) - Viele der "Querdenkerinnen" und "Querdenker" sind dennoch nach Berlin gekommen. Doch ihr Verhalten erinnerte weniger an Widerstand und es symbolisierte schon mal gar nicht das Streiten für Freiheit und Demokratie. Vielmehr zeigte sich ein Ausmaß an Unvernunft und Infantilität, das ratlos macht. Warum setzt eine Mutter ihr Kleinkind in einen Buggy und nutzt das Gefährt mit dem Kind, um den Versuch zu unternehmen, eine Polizeikette zu durchbrechen? Solche Leute kann man wirklich nicht ernst nehmen. Immerhin wurden etliche Personalien aufgenommen. Man kann nur hoffen, dass Berlin die Verstöße gegen das Versammlungsverbot mit hohen Bußgeldern hart ahndet.



