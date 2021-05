NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf ihre leichten Startgewinne noch etwas ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,09 Prozent auf 131,74 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,608 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten standen nicht zur Veröffentlichung an. Die Bewegungen am Anleihemarkt hielten sich von daher in Grenzen. Zudem öffnen wichtige europäische Märkte wie Frankfurt wegen Pfingsten erst wieder am Dienstag./he