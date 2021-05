REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Belarus:

"Offenbar hat der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko mit der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Minsk und der Verhaftung eines Regimegegners einen Akt staatlicher Luftpiraterie begangen. Natürlich müssen zuerst die genauen Hintergründe und Abläufe des Vorfalls untersucht werden. Aber bereits jetzt deutet vieles darauf hin, dass Lukaschenko selbst den gefährlichen Eingriff in den zivilen Luftverkehr zu verantworten hat. Im autoritär regierten Belarus steigt kein Kampfjet so einfach auf, um einen Ferienflieger zur Kursänderung zu zwingen. Es sei denn der Diktator habe den Befehl zu diesem offenkundigen Fall von Staatsterrorismus gegeben. Dass der Ryanair-Pilot zudem mit der unverhohlenen Drohung zur Kursänderung gezwungen wurde, man werde das Flugzeug andernfalls abschießen, erhärtet den Verdacht von oben angeordneter Luftpiraterie."