DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Investment Agreement unterzeichnet, Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, Zuwahl Verwaltungsrat

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Baar (pta005/25.05.2021/06:30) - 25. Mai 2021

Die Beteiligungsgesellschaft New Value AG gibt bekannt, dass mit den Aktionären der EyeEm Group GmbH mit Sitz in Berlin (EyeEm) ein Investment Agreement zum Erwerb von 100% der EyeEm Gesellschafteranteile unterzeichnet wurde. EyeEm betreibt eine Online Plattform für Fotografie mit einer globalen Community. Der Beteiligungserwerb soll hauptsächlich durch Ausgabe von New Value Aktien im Rahmen einer durch die Generalversammlung noch zu beschliessenden Kapitalerhöhung mittels Sachenlage erfolgen, und ist somit vorbehältlich der Zustimmung durch die Aktionäre von New Value AG.

Die Eintragung der in der Kapitalerhöhung vom 19. Mai 2021 durch Sacheinlage geschaffenen 34'193'049 voll liberierten Namenaktien zu je Fr. 1 nominal mit Ausgabepreis von je Fr. 1 ist im Handelsregister publiziert. Diese neuen Namenaktien sind zurzeit nicht börsenkotiert. Dadurch sind u.a. die folgenden Investments ins Beteiligungsportfolio von New Value AG dazu gestossen: 100%-Anteil an Jovoto GmbH, Berlin (Online-Marktplatz für kreative Leistungen und Ideen), 100%-Anteil an Talenthouse IP LLC, New Mexiko, USA (hält alle Rechte an der talenthouse.com Plattform) und ein 50.5%-Anteil an TLNT Holdings SA, Luxemburg (hält Beteiligungen an den Betreibern von Zooppa.com und Ello.co, Online-Plattformen für Creative Professionals).

Um die Akquisition der EyeEm-Anteile tätigen zu können und allenfalls weitere Beteiligungen erwerben zu können, beantragt der Verwaltungsrat an einer auf den 18. Juni 2021 einzuberufenden, ausserordentlichen Generalversammlung ordentliche Kapitalerhöhungen von insgesamt bis zu rund Fr. 8.5 Mio. mittels Sacheinlage durch Ausgabe von ebenso vielen nicht kotierten, voll liberierten Namenaktien zu je Fr. 1 nominal mit Ausgabepreis von je Fr. 1. Um weitere Entwicklungsschritte der Gesellschaft zu ermöglichen, beantragt der Verwaltungsrat zudem die Schaffung von genehmigtem Kapital von höchstens Fr. 17 Mio. und bedingtem Kapital von höchstens Fr. 8 Mio. Weiter wird die Zuwahl von Herrn Michael Wachsler als Mitglied des Verwaltungsrates beantragt.

Zu Michael Wachsler Michael Wachsler, österreichischer Staatsbürger, ist Präsident der ams International AG, Schweiz, sowie der ams Sensors Holding Asia Pte Ltd, ams Sensors Asia und ams Sensors Singpore, alle in Singapur. Er war von 2003 bis 2020 Mitglied des Vorstands der ams AG (vormals austriamicrosystems AG), aktuell unterstützt er ams als Berater. Er war seit 2001 bei ams tätig und hatte von 2003 bis 2020 die Position des Chief Financial Officer inne. Während seiner mehr als 25-jährigen Karriere war Michael Wachsler auch Finanzdirektor der Ahead Communications AG und arbeitete als Berater und Wirtschaftsprüfer für internationale Mandate bei KPMG.

Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiter zu entwickeln und so deren Wert zu steigern

Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Bernd Pfister Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: pfister@newvalue.ch Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

