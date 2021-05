Der US-Konzern World Fuel Services Corporation (ISIN: US9814751064, NYSE: INT) wird am 1. Juli 2021 eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre auszahlen. Record date ist der 4. Juni 2021. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,48 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 32,75 US-Dollar (Stand: 24. Mai 2021) einer aktuellen ...

