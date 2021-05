Marktupdate von Geir Lode, Head of Global Equities und Silvia Dall'Angelo, Senior Economist im internationalen Geschäft bei Federated Hermes Diesmal: Was bringen Inflationserwartungen - und was lässt Large-Caps gerade attraktiv erscheinen? Geir Lode, Head of Global Equities: "Während vergangener Woche lag die US-Inflation bei 4,2 Prozent (die Prognose hingegen bei 3,6 Prozent), dem höchsten Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...