clearvise AG: clearvise erwirbt das jüngste französische Windparkprojekt "Le Champvoisin' von RP Global



25.05.2021 / 07:30

clearvise erwirbt das jüngste französische Windparkprojekt "Le Champvoisin" von RP Global

Wiesbaden/Wien, 25. Mai 2021 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat den 12 MW Windpark "Le Champvoisin" als jüngstes Projekt von RP Global, einem führenden Entwickler und Investor im Bereich erneuerbare Energien, erworben. Die Transaktion folgt auf die kürzlich abgeschlossene 24-Millionen-Euro-Projektfinanzierung und beinhaltet ein 20-jähriges PPA der französischen Regierung, das als eines der letzten vergeben wurde. Der Bau des Windparks steht kurz vor dem Abschluss und der kommerzielle Betrieb soll im August beginnen.

Der Windpark Le Champvoisin in Fomperron in der Region Deux-Sevres, Frankreich ist das erste Projekt, für das RP Global eine "Crowdfunding-Kampagne" auf der französischen Plattform Lendosphere angeboten hat. Durch die Ausgabe dieser Mini-Anleihen wurde den Bewohnern der an den Windpark angrenzenden Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, aktiv zu investieren und so von dem Projekt zu profitieren, das in ihrer Nähe errichtet wird. Je nach Nähe zum Windpark wurden den Anwohnern jährliche Zinssätze zwischen sechs und sieben Prozent angeboten. 247 private Kreditgeber beteiligten sich an der Kampagne.

Die clearvise AG betreibt derzeit ein europäisches Portfolio von 158 MW, das 16 Windparks und 2 Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland umfasst. Mit einem erfahrenen Team von Branchenexperten plant sie, ihr Portfolio an Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien in Europa weiter auszubauen. Manuel Sieth, Kaufmännischer Leiter der clearvise AG, erklärte: "Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie konzentrieren wir uns auf Wind-Onshore- sowie PV-Parks in Europa. Der Erwerb des Windparks "Le Champvoisin" passt perfekt zu unserer angestrebten Wachstumsstrategie und ergänzt unser Portfolio ideal. Gleichzeitig erweitern wir unsere Präsenz auf dem französischen Markt, der für unser Unternehmen hochattraktiv ist. Insofern freuen wir uns sehr, mit RP Global einen führenden Entwickler im Bereich der erneuerbaren Energien an unserer Seite zu haben."

RP Global wird weiterhin Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für den Windpark im Rahmen eines Servicevertrags für die clearvise erbringen. Jorge Rodriguez, CFO bei RP Global, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Transaktion, die unser Engagement für qualitativ hochwertige Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien für Investoren unterstreicht. Durch die Bereitstellung von O&M-Dienstleistungen freuen wir uns auf die Entwicklung einer fruchtbaren, langfristigen Partnerschaft mit clearvise, einem der renommiertesten Investoren der Branche."



RP Global entwickelt derzeit eine Pipeline von über 1 GW an Wind- und Solarprojekten in Frankreich, was das Land zu einem seiner wichtigsten Märkte macht. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser solides Portfolio für die Greenfield Entwicklung und werden weiter langfristige Partnerschaften mit erstklassigen Investoren wie clearvise aufbauen, mit denen es eine Freude war, zusammenzuarbeiten", resümierte Rodriguez.



Über RP Global

RP Global ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der über eine Expertise aus mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt. In dieser Zeit wurden über 40 Projekte realisiert. Als Entwickler, Investor und Betreiber liegt der Fokus des Unternehmens auf Wasser-, Wind- und Solar-PV-Projekten. Derzeit entwickelt RP Global aktiv eine Pipeline von rund 9 GW.



Das internationale Team des Unternehmens ist derzeit in Europa, Südamerika und Afrika tätig. Zudem ist es einer der Gründungspartner von "Enery", das ein Betriebs- und Greenfield-PV-Portfolio in Osteuropa aufbaut, sowie ein PPA-Berater von "Pexapark". Die Firmensitze sind in Wien, Österreich, und in Madrid, Spanien.

http://www.rp-global.com



Über clearvise



Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Portfolio mit einer installierten bzw. zum Teil in Bau befindlichen Kapazität von rund 193 MW aus 16 Windparks und 4 Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Dabei profitiert clearvise im Megawatt-gewichteten Durchschnitt noch mehr als acht Jahre lang von festen Einspeisevergütungen und verfügt damit in einem sich wandelnden Energiemarkt über eine sichere Erlösquelle. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Hamburg sowie der Börse München gehandelt.



clearvise