DJ Cimic will Mehrheitsbeteiligung Devine vollständig übernehmen

Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)--Der australische Bau- und Bergbaudienstleister Cimic will das Wohn- und Bauunternehmen Devine komplett übernehmen. Die Hochtief-Tochter hält bereits 59 Prozent an der Devine Ltd, und will sich nun auch noch den Rest einverleiben. Dazu plant die Cimic Group Ltd ein Bar-Angebot über insgesamt 15,6 Millionen australische Dollar (umgerechnet rund 9,9 Millionen Euro) bzw 0,24 australische Dollar je Devine-Aktie. Das ist doppelt so hoch wie der letzte Schlusskurs.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 01:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.