25.05.2021 / 07:46

PowerTap bietet ein Update zur Implementierung innovativer technischer Lösungen, um die Kosten für 1 kg blauen Wasserstoff an der Zapfsäule zu senken



VANCOUVER, British Columbia und Irvine, Kalifornien, 25. Mai 2021 - Clean Power Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Clean Power Capital gibt Einzelheiten zu den innovativen technischen Lösungen bekannt, die PowerTap implementiert, um die Kosten für die Herstellung eines Kilogramms Wasserstoff mit seiner Gen3-Einheit zu senken. Es gibt zwei allgemeine Bereiche, in denen PowerTap die Produktionskosten senkt: 1) Materialeinsatzkosten; und 2) Wartung/Stillstandzeit des PowerTap Gen3 durch innovative Technologie und technische Methoden. In Bezug auf die Materialeinsatzkosten des Systems sind diese Materialeinsätze Strom, erneuerbares Erdgas und Wasser.



Reduzierung der Materialeinsatzkosten Elektrizität

PowerTap senkt die Stromkosten auf drei Arten: 1) Einbeziehung der elektrochemischen Komprimierung in das Systemdesign anstelle größerer asymmetrischer Kompressoren, die erheblich mehr Strom verbrauchen; 2) Reduzierung des Kompressionszyklus, um einen Abgabedruck von 875 bar (ca. 12.700 psi) aufrechtzuerhalten, indem ältere, gasbasierte komprimierte und hintereinandergeschaltete Lösungen neu konzipiert werden und keine Flüssigkeitsspeicherlösungen implementiert werden; und 3) Implementierung der Brennstoffzellentechnologie, um überschüssige Wasserstoffproduktion zur Bereitstellung elektrischer Energie zu nutzen. Erneuerbares Erdgas (RNG, Renewable Natural Gas)



Zu den Konstruktionsmerkmalen, die PowerTap zur Reduzierung des Verbrauchs von erneuerbarem Erdgas verwendet, zählen: 1) Verwendung von überschüssigem CO 2 , um damit das System beim Start anstelle mit Erdgas oder Stickstoff zu spülen; 2) Erhöhung des Erdgas-Eingangsdrucks des Reaktors durch Verwendung spezieller Umlaufverdrängerpumpen; und 3) Recycling von Abgas und nicht gebundenem Wasserstoff aus den PSA-Säulen (Pressure Swing Absorption, Druckwechseladsorption), wodurch die Menge an RNG reduziert wird, die zum Heizen der Brenner des Reaktors benötigt wird. Frischwasser



Zu den Konstruktionsmerkmalen, die den Frischwasserverbrauch reduzieren, zählen: 1) Verbesserungen an PowerTaps Wasseraufbereitungssystem und der Wasserspeicherlösung; 2) Verbesserungen an unseren Wasserausgleichsbehältern, um das Recycling von Wasser im System zu ermöglichen; und 3) Verbesserungen bei der Dampferzeugung und den Injektordesigns. Reduzierung der Wartungskosten und Stillstandzeiten



Bezüglich der Reduzierung der Wartungskosten und Ausfallzeiten hat PowerTap eine Reihe von Designinnovationen implementiert, darunter - 1) die Einbeziehung der elektrochemischen Kompression gegenüber asymmetrischen Kompressoren, wodurch die Wartungskosten drastisch gesenkt werden, indem bewegliche Teile eliminiert werden, die vorbeugende Wartung und Schmierung sowie zunehmende Bedarfswartung benötigen; 2) Hinzunahme eines Reaktorrohrdesigns und einer Katalysatorzusammensetzung, die die Lebensdauer der Rohre verlängert und die Intervalle des Katalysatorwechsels von jährlich auf weniger als einmal alle acht (8) Jahre verringert; 3) Ausarbeitung von Designverbesserungen, die die Reaktorinnentemperaturen auf unter 800 C senken, wodurch die Lebensdauer der Rohre verlängert wird; und 4) Implementierung eines Designs mit doppelter Redundanz, das zwei unabhängige Produktionssysteme bietet, die jeweils 625 kg Wasserstoff pro Tag produzieren können, wodurch Stillstandzeiten aufgrund von Wartung oder Systemausfall reduziert werden. Durch die Implementierung dieser innovativen Designänderungen im PowerTap Gen3 werden die Herstellungskosten für Wasserstoff um bis zu 50 % gesenkt, die Wartungskosten um fast 75 % reduziert und die Stillstandzeiten um 50 % verringert. "PowerTaps Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung eines Wasserstoffproduktions- und Betankungssystems vor Ort, das die Kosten für Wasserstoff, der für Verbraucher- und gewerbliche Transporte verwendet wird, auf das Äquivalent zu einer Gallone (ca. 3,78 Liter) Benzin senkt. Dies ist ein entscheidendes Ziel, um die großflächige Einführung von Wasserstoff durch kommerzielle Transportunternehmen und die Öffentlichkeit zu erreichen ", sagte Kelley Owen, Chief Operating Officer von PowerTap. Über Clean Power Capital Corp. Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Clean Powers jüngste Investition erfolgte am 27. Oktober 2020 in PowerTap(www.powertapfuels.com) (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/



