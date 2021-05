Die Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung hat den Goldpreis im frühen Dienstagshandel leicht belastet.Gebremst wurde die Goldpreisschwäche allerdings durch die rückläufigen US-Renditen und die anhaltende Dollarschwäche. Der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen Devisen vergleicht, notiert in der Nähe seines Anfang Januar markierten Jahrestiefs. Laut IHS Markit soll die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 5,7 Prozent wachsen. Ein noch höheres Plus gab es letztmals vor ...

