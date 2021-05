DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Vesakh-Tags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die beiden Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia schließen sich zusammen. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung sei am Montag unterzeichnet worden, teilten die beiden Unternehmen am späten Abend mit. Vonovia will den weiteren Angaben ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 52,00 Euro je Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien der Deutsche Wohnen unterbreiten. Zudem sollen die Aktionäre der Deutsche Wohnen für das Geschäftsjahr 2020 eine Bardividende von 1,03 Euro je Aktie erhalten. Dadurch steige der Gesamtwert des Übernahmeangebots auf 53,03 Euro je Aktie. Die Offerte liegt um 17,9 Prozent über dem Schlusskurs der Deutsche-Wohnen-Aktie vom Freitag (44,99 Euro) und um 25 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Durch den Zusammenschluss entstehe Europas größter Wohnimmobilienkonzern mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von vorrausichtlich rund 45 Milliarden Euro und einem kombinierten Immobilienportfoliowert in Höhe von knapp 90 Milliarden Euro. Das kombinierte Unternehmen solle den Namen "Vonovia SE" führen. Der Sitz des kombinierten Unternehmens solle nach dem Zusammenschluss in Bochum bleiben, wobei das kombinierte Unternehmen aus Bochum und Berlin geführt werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:10 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Südwestdeutsche Salzwerke: 1,60 Euro Societe Generale: 0,55 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -1,7% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: -1,7% gg Vq zuvor: 4. Quartal: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -3,0% gg Vj vorläufig: 1. Veröff.: -3,0% gg Vj zuvor: 4. Quartal: -3,3% gg Vj 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 98,0 zuvor: 96,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 95,2 zuvor: 94,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 101,0 zuvor: 99,5 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: +6,7 Punkte zuvor: +4,4 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 118,7 zuvor: 121,7 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -6,1% gg Vm zuvor: +20,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.572,00 0,10 S&P-500-Indikation 4.208,25 0,12 Nasdaq-100-Indikation 13.686,50 0,24 Nikkei-225 28.515,66 0,53 Schanghai-Composite 3.562,87 1,88 +/- Ticks Bund -Future 169,36 3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.437,51 0,44 (Freitag) DAX-Future 15.556,00 0,71 XDAX 15.452,94 0,60 MDAX 32.416,71 0,22 TecDAX 3.368,98 -0,02 EuroStoxx50 4.035,58 0,24 Stoxx50 3.449,21 0,18 Dow-Jones 34.393,98 0,54 S&P-500-Index 4.197,05 0,99 Nasdaq-Comp. 13.661,17 1,41 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,33 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - Mit frischem Schwung dürfte der DAX am Dienstag verspätet in die Woche starten. Während der Terminkontrakt auf den deutschen Aktien-Index am Pfingstmontag bereits auf einem Kontrakthoch notierte, wird der DAX am Morgen auf Rekordstand erwartet. Die Corona-Pandemie ist am abklingen, die Menschen zog es am Pfingstwochenende in Scharen wieder nach draussen. Der Flugverkehr nimmt zu, Urlaube werden geplant, der Konsum wird nun - wie an der Börse erwartet - deutlich anziehen. Zudem traten die jüngsten Inflationssorgen zuletzt in den Hintergrund und sorgten an der Wall Street am Montag für Gewinne. Der weiterhin starke Euro bei über 1,22 Dollar spricht dagegen eher für leichten Gegenwind für die Aktien.

Rückblick - Händler berichteten von dünnen Umsätzen, da viele Börsen am Pfingstmontag geschlossen waren. Der Markt bewegte sich weiter zwischen der Hoffnung auf eine verbesserte Konjunkturentwicklung nach der Coronakrise und den damit einhergehenden Inflationssorgen. Am Nachmittag kam etwas Unterstützung aus den USA, wo die Kurse mit Gewinnen in die neue Woche starteten. Etwas verunsichert blickten Anleger gen China, wo offizielle Stellen weiter hart gegen steigende Rohstoffpreise vorgehen. Der Rohstoffsektor gehörte mit minus 0,2 Prozent zu den wenigen Verlierern. Auf der Gewinnerseite lagen Aktien der Reise- und Freizeitbranche (+1,5%) als Nutznießer der Lockerung von Corona-Beschränkungen vorne, gefolgt von den Technologiewerten (+1%), die von den Vorgaben der US-Wettbewerber profitierten. Heidelbergcement verkauft ihre Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA an das US-Unternehmen Martin Marietta Materials. Analysten lobten die Schritt. Auf der Handelsplattform Tradegate, wo die Aktie am Pfingstmontag gehandelt wurde, stieg der Kurs am frühen Abend um 1,3 Prozent gegenüber Xetra-Schluss vom Freitag. Astrazeneca gewannen 0,2 Prozent. Der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns hat sich einer britischen Studie als hoch wirksam gegen die indische Corona-Variante erwiesen. Ryanair büßten 1,1 Prozent ein. Die erzwungene Landung einer Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft in Minsk auf einem EU-Flug von Athen nach Vilnius, die offenbar der Verhaftung des belarussischen Exil-Oppositionellen Roman Protasewitsch diente, schlug hohe Wellen. Die Aktien von Solutions 30 brachen um 71 Prozent ein, nachdem sie in den vergangenen Tage vom Handel ausgesetzt waren. Den Auslöser lieferte unter anderem die Nachricht, dass der Wirtschaftsprüfer EY die Abzeichnung des Geschäftsberichts für 2020 verweigert.

(Freitag)

Freundlich - Die Märkte zeigten sich recht ruhig. Im Fokus standen Konjunkturdaten mit den Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Mai aus Europa und den USA. Etwas Sorgen machte hier ein schon "zu guter" US-PMI. Für den schweizerischen Hörgerätehersteller Sonova ging es nach einer Kurszielerhöhung durch die UBS um 4,7 Prozent nach oben. Als stark wurden auch die Zahlen von Richemont (+4,9%) bezeichnet. Prosus verloren 1,8 Prozent. Belastend wirkten hier schwach aufgenommene Quartalszahlen und der Ausblick von Tencent. Prosus hält eine hohe Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen.

DAX/MDAX/TECDAX (Freitag)

Etwas fester - Eine leichte Prognoseanhebung ließ den BMW-Kurs um 0,7 Prozent klettern. Insgesamt zeigte sich die Stimmung im gesamten Autosektor gut, im DAX waren Continental mit 2,4 Prozent Plus der stärkste Wert. Bei Hugo Boss trieb ein überraschend optimistischer Ausblick die Aktien um 6 Prozent. Getränkemaschinenhersteller Krones (+5,1%) profitierte von einer Kauf-Empfehlung durch HSBC. Lufthansa stellten mit 6,5 Prozent Minus einen der Hauptverlierer in ganz Europa. Hier belasteten Berichte, nach denen sich die KB Holding, das Anlagevehikel der Thiele-Familie, von 33 Millionen Lufthansa-Aktien getrennt hat.

XETRA-NACHBÖRSE (Freitag)

Von einem "ruhigen" nachbörslichen Handel am Freitag berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Es gab keine relevanten Unternehmensnachrichten.

USA / WALL STREET (Pfingstmontag)

Fest - Nachlassende Inflationssorgen gaben den Kursen Auftrieb. Technologiewerte, die mit gestiegenen Inflationssorgen zuletzt unter Druck gestanden hatten, legten etwas stärker zu und erholten sich somit. Als einziges Konjunkturdatum wurde der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Der für den April gemeldete Rückgang im Vergleich zum Vormonat belastete die Börsen jedoch nicht. Unter den Einzelaktien verbesserten sich Moderna um 1,7 Prozent. Der Pharmakonzern hat eine Vereinbarung mit Samsung Biologics getroffen. Die Südkoreaner produzieren künftig den Corona-Impfstoff von Moderna. Apple gewannen 1,3 Prozent. CEO Tim Cook hat die Regeln des App-Stores des Technologiekonzerns bei dem vom Videospielentwickler Epic Games angestrengten Prozess verteidigt. Virgin Galactic schossen um fast 28 Prozent in die Höhe. Das Raumfahrtunternehmen hat seinen ersten bemannten Raumflug am Wochenende erfolgreich abgeschlossen. AMC Entertainment stiegen um 13,2 Prozent. Der größte Aktionär des Kinokettenbetreibers, die chinesische Gruppe Dalian Wanda, hat die meisten ihrer gehaltenen Anteile veräußert, wie aus einer Mitteilung hervorging. Nvidia legten um 4,1 Prozent zu, der Halbleiterkonzern hatte am vergangenen Freitag einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 4 angekündigt. Am Anleihemarkt sank die Zehnjahresrendite leicht auf 1,60 Prozent.

