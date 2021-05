Wochenausblick: Hauptversammlungen prägen die verkürzte Handelswoche

Werbung



Nachdem in den vergangenen Handelswochen die meisten Unternehmen bereits über das erste Quartal 2021 berichteten, geht es in dieser Woche munter mit Zahlen weiter. Zudem stehen einige Hauptversammlungen an, u.a. von großen Unternehmen aus den USA. Des Weiteren hält die in Deutschland verkürzte Handelswoche Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten bereit. Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Mitteleuropäische Zeitzone.



Dienstag

Am Dienstag um 10 Uhr sollten Marktteilnehmer der Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland Aufmerksamkeit schenken. Außerdem hält um 15 Uhr der Pharmakonzern Merck & Co. seine jährliche Hauptversammlung virtuell ab.





Mittwoch

Zur Wochenmitte stehen eine Reihe von Jahreshauptversammlungen in Deutschland sowie den USA an. Um 10 Uhr beginnen HelloFresh, 1&1 Drillisch sowie Wacker Neuson ihre Hauptversammlung. Eine halbe Stunde später folgt Indus Holding. Um 14:30 Uhr geht es in Frankreich weiter, wenn Air France-KLM seine Aktionäre einlädt. Im Laufe des Nachmittags startet dann um 16:30 Uhr ExxonMobil in den USA seine Hauptversammlung, während PayPal und Chevron Corporation um 17 Uhr folgen. Bevor um 19 Uhr der Internetriese Facebook seine Hauptversammlung abhält, lädt der Online-Versandhändler Amazon um 18 Uhr seine Aktionäre virtuell ein. Nach US-Börsenschluss um 22:20 Uhr legt schließlich noch Nvidia das Zahlenwerk zum ersten Quartal 2021 vor.

Donnerstag

Zu Beginn des Donnerstags lässt das Gewerbeimmobilienunternehmen Aroundtown in seine Bücher für das erste Vierteljahr 2021 blicken. Um 9 Uhr startet die Deutsche Bank seine virtuelle Hauptversammlung, bevor Carl Zeiss Meditec und LEG Immobilien ihre Anteilseigner um 10 Uhr einladen. Eine Stunde später beginnen die Hauptversammlungen von Amadeus Fire, United Internet sowie Encavis. Um 14:30 Uhr sollten Anleger die Konjunkturmeldungen aus den USA nicht aus den Augen lassen. Denn dann werden die Auftragseingänge der langlebigen Güter sowie die Aufträge der nicht militärischen Investitionsgüter in den USA bekannt gegeben Darüber hinaus wird das annualisierte Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Zum Abend lädt um 19 Uhr der Betreiber des Social-Media Netzwerks Twitter zur alljährlichen Hauptversammlung ein. Nach US-Börsenschluss gewähren zudem Salesforce sowie HP Einblick in ihre Bücher.

Freitag

Zum Wochenabschluss berichtet um 7 Uhr die Adler Group über das erste Vierteljahr 2021. Außerdem hält um 10 Uhr der französische Konzern Total seine Hauptversammlung ab, während Hapag-Lloyd um 13 Uhr startet.

