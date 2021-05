NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 320 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der jüngste Kursanstieg der Aktien des französischen Kosmetikkonzerns reflektiere noch nicht vollständig, welches Aufwärtspotenzial im puncto Umsatz und Gewinn das digitale Marketing biete, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin sieht das Unternehmen als künftigen strukturellen Gewinner in der Schönheitsbranche./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

LOREAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de