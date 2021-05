EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

LAKEWARD akquiriert ehemaliges Industrieareal inmitten des Synergieparks Stuttgart zur Entwicklung von innovativen Büro- und Gewerbeflächen



25.05.2021 / 08:59



Zürich, 25. Mai 2021

Mitteilung LAKEWARD akquiriert ehemaliges Industrieareal inmitten des Synergieparks Stuttgart zur Entwicklung von innovativen Büro- und Gewerbeflächen LAKEWARD, ein Schweizer Real Estate Private Equity-Unternehmen mit Fokus auf den deutschen Markt, hat im Mai 2021 ein rund 6'000 m2 grosses Grundstück eines ehemaligen Industrieareales angekauft. Das Gewerbeareal an der Industriestraße 64 in Möhringen-Stuttgart befindet sich inmitten des grössten und von der Politik geförderten Gewerbegebiets Stuttgarts, dem Synergiepark Vaihingen-Möhringen. LAKEWARD plant, auf dem ehemaligen Industrieareal attraktive, innovations- und netzwerkfördernde Flächen für Mieter, Nutzer und die Umgebung bedarfsgerecht und nachfrageorientiert zu realisieren. Die geplanten Büro- und Gewerbeflächen sollen das bestehende Flächenangebot im Synergiepark Stuttgart für die heute rund 600 ansässigen Unternehmen mit rund 25'000 Beschäftigten gezielt erweitern. Dabei wird angestrebt, den rasant wachsenden Innovations- und Wirtschaftsraum Stuttgart durch ein für Mensch und Umwelt nachhaltiges Angebot zu ergänzen. Sowohl die Wirtschaftsleistung, die Infrastruktur als auch die hohe Frequenz in der Region bieten optimale Voraussetzungen für diverse Unternehmen, um sich hier niederzulassen. Mit 10 Minuten Autofahrt zum Flughafen, knapp 20 Minuten in die Stuttgarter Innenstadt und fussläufigem Zugang zu Bus und S-Bahn überzeugt das Projekt auch durch seine ausgezeichnete Mikrolage. Die Projektumsetzung wird in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen und regional verankerten Projektentwickler und Immobiliendienstleister Blue Estate realisiert. LAKEWARD stellt das Eigenkapital zusammen mit namhaften Schweizer Family Offices zur Verfügung. Über LAKEWARD Management AG LAKEWARD ist ein unabhängiger, international tätiger Schweizer Immobilieninvestor und Entwickler und identifiziert durch sein Netzwerk in der Finanz- und Immobilienbranche attraktive Beteiligungsprojekte in wachsenden Ballungszentren. LAKEWARD begleitet diese in enger Kooperation mit involvierten Projektpartnern über alle Phasen des Immobilienzyklus. Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Caroline Geyer, Tel. +41 41 792 00 00, info@lakeward.ch Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Lakeward_Medienmitteilung_25.05.2021



Ende der Medienmitteilungen