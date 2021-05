HeidelbergCement verkauft seine Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA an das US-Unternehmen Martin Marietta Materials.Der Verkaufspreis beträgt 2,3 Milliarden US-Dollar in bar, wie HeidelbergCement mitteilte. Der Verkauf an Martin Marietta Materials erfolge im Rahmen der Portfolio-Optimierung und zur Margenverbesserung.HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten sagte, der Konzern verschlanke so sein Portfolio in Nordamerika und setze seinen Schwerpunkt auf seine stärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...