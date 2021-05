DJ Bayer beantragt in China Zulassung des Krebsmittels Larotrectinib

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Bayer will sein Krebsmedikament Larotrectinib in China auf den Markt bringen. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, hat es einen Zulassungsantrag beim Center for Drug Evaluation (CDE) der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) eingereicht. Der Antrag bezieht sich auf die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren mit einer NTRK-Genfusion (neurotrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinase).

Das Produkt ist bereits in über vierzig Ländern unter dem Markennamen Vitrakvi zugelassen, darunter in den USA, Ländern der Europäischen Union und Japan. Zulassungsanträge für andere Regionen laufen oder sind geplant.

Bayer taxiert den Spitzenumsatz auf mehr als 750 Millionen Euro jährlich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.