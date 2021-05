DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

George will nicht über Anzeichen höherer Inflation hinwegsehen

Das jüngste Anziehen der Inflation lässt sich nach Einschätzung der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, nicht einfach von der Hand weisen. Es sei zwar klar, dass die Inflation zurzeit von temporären Faktoren getrieben werde, sagte die als falkenhaft geltende US-Notenbankerin bei einer Rede auf einem Symposium der Kansas City Fed. Zugleich sei nicht klar, was die jüngste Entwicklung für den mittelfristigen Inflationsausblick bedeute. Die US-Notenbank könne nicht automatisch davon ausgehen, dass die Inflation auf das niedrige Niveau der vergangenen Jahre zurückkehren werde.

Lageraufbau und Investitionen stützen deutsches BIP im 1Q

Ein kräftiger Lageraufbau und Investitionen sind im ersten Quartal 2021 die Wachstumsstützen der ansonsten von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gebremsten deutschen Wirtschaft gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 1,8 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,1 (viertes Quartal: 3,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Altmaier verspricht Wirtschaft staatliche Hilfe für Corona-Spätfolgen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Unternehmen erneut staatliche Hilfen über de 30. Juni hinaus in Aussicht gestellt: "Ich sage Ihnen zu: Wir werden das so lange fortführen, wie es eine nennenswerte Zahl von Unternehmen gibt, die unter den Spätfolgen von Corona nach wie vor leiden", sagte Altmaier im Bild-Politiktalk. Über das konkrete Datum der Verlängerung von Überbrückungshilfen werde in der Bundesregierung noch diskutiert.

EU-Gipfel fordert vollständige Umsetzung von Brexit-Abkommen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die vollständige Umsetzung der im Zuge des Brexit vereinbarten Abkommen mit Großbritannien gefordert. In ihrer in der Nacht zum Dienstag in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung unterstrichen die 27 Mitgliedstaaten insbesondere die Bereiche Bürgerrechte, Fischerei und Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hob die Bedeutung der vereinbarten Regelungen für den Erhalt des Friedens in Nordirland hervor.

EU-Gipfel beschließt nach erzwungener Landung in Belarus Sanktionen

Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Belarus hat der EU-Gipfel Sanktionen gegen das Land beschlossen. Die Staats- und Regierungschefs vereinbarten die Sperrung des Luftraums für Flugzeuge aus Belarus und ein Landeverbot auf EU-Flughäfen. Sie riefen zudem Airlines aus der EU auf, den Luftraum von Belarus nicht mehr zu überfliegen. Darüber hinaus forderte der Gipfel den EU-Ministerrat auf, "weitere gezielte Wirtschaftssanktionen" gegen das Land zu verhängen.

Staatsfernsehen in Belarus strahlt Video mit "Geständnis" von Protasewitsch aus

Der nach der erzwungenen Flugzeug-Landung in Minsk festgenommene Regierungskritiker Roman Protasewitsch hat in einem vom belarussischen Staatsfernsehen veröffentlichten Video die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gestanden. "Ich werde weiter mit den Ermittlern zusammenarbeiten und gestehe, Massenproteste in der Stadt Minsk organisiert zu haben", sagte er in dem Video. "Das Personal geht mit mir völlig angemessen um und respektiert die Gesetze", sagt der an einem Tisch sitzende Protasewitsch in die Kamera.

EU-Gipfel verurteilt "provokatives" Verhalten Russlands

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben das jüngste Vorgehen Russlands gegen die EU, ihre Mitgliedstaaten und Partnerländer verurteilt. Russlands Handlungen seien "illegal, provokativ und störend", erklärten die Teilnehmer des EU-Gipfels in der Nacht zum Dienstag in Brüssel. Sie erklärten dabei ihre Solidarität mit Tschechien, das dem russischen Geheimdienst vorwirft, für die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 verantwortlich zu sein.

US-Außenminister zu Gesprächen über Waffenruhe in Israel eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist zu Gesprächen über die Festigung der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in Tel Aviv eingetroffen. Der Außenminister landete am Dienstagmorgen auf dem internationalen Flughafen von Tel Aviv. Vorgesehen sind Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem und mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah im Westjordanland. Ein Treffen mit der Hamas steht nicht auf der Agenda. Im Anschluss reist Blinken weiter nach Ägypten und Jordanien.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr +31,7 Mrd GBP (Vj: +47,3 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr PROGNOSE: +33,0 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Apr +34,6 Mrd GBP (Vj: +71,4 Mrd GBP)

Singapur BIP 1Q rev. bereinigt +3,1% gg Vorquartal (vorläufig +2,0%)

Singapur BIP 1Q rev. +1,3% gg Vorjahr (vorläufig +0,2%)

