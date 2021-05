Schwalbach am Taunus (ots) - Keine Frage: das allgemeine Bewusstsein für die Wichtigkeit einer sorgfältigen Zahnpflege ist in den letzten Jahren gestiegen. Und trotzdem ist die Zahl der Kariesfälle im Kindesalter alarmierend. Jeder zweite Erstklässler in Deutschland hat Karies - und im Schnitt gleich vier befallene Zähne. Für Oral-B und dm umso wichtiger, diese Tendenz aufzuhalten: Mit ihrem Kinderprojekt möchten die Marken gemeinsam dazu beitragen, die Kindermundgesundheit zu verbessern und langfristig zu schützen.Alarmierende Zahlen und zu wenig elterliche AufklärungDie empfindlichen Milchzähne sind aufgrund ihres nicht vollständig ausgereiften Zahnschmelzes anfälliger für Karies und erfordern daher eine sehr sorgfältige Zahnpflege. Die WHO gibt als Ziel für die Kinderzahngesundheit einen Anteil von 80% der Schulanfänger ohne Kariesbefall an. In Deutschland wird diese Zahl leider weit verfehlt. Jeder zweite Erstklässler leidet unter durchschnittlich vier kariösen Zähnen.* Bereits 14% der Dreijährigen sind von Karies betroffen.* Besonders problematisch: Viele Eltern gehen mit ihren Kindern nicht regelmäßig zum Zahnarzt. Bei den Erstklässlern mit Kariesbefall sind 43% nicht in zahnärztlicher Behandlung, bei den Dreijährigen liegt der Anteil sogar bei 74%.*Mit guten Tipps und Produkten die Zahnpflege zum Kinderspiel machenUnbehandelter Milchzahnkaries kann schwerwiegende Folgen haben, die sich auch auf die bleibenden Zähne auswirken können. Hierzu zählen unter anderem Mineralisierungsstörungen, Engstand der Zähne oder ein verzögerter Zahnwechsel. Umso wichtiger, dass Kinder schon früh an den richtigen Umgang mit der Zahnbürste und eine Putzroutine gewöhnt werden. Oral-B und dm haben die Vision, die Mundgesundheit von Kindern langfristig zu verbessern und dabei zu helfen, Eltern und Kinder über die Bedeutung der Mundgesundheit und die Vorteile elektrischer Zahnbürsten für Kinder aufzuklären.So engagieren sich Oral-B und dm für eine Verbesserung der Kindermundgesundheit:"RTL - Wir helfen Kindern": Jeder Cent kommt an!Im Rahmen der Initiative GemeinsamStärker (http://www.wirgemeinsamstaerker.de/) von Procter & Gamble spendet Oral-B pro verkaufter elektrischer Kinderzahnbürste 2EUR an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und unterstützt damit Kinder und Jugendliche in Deutschland und auf der ganzen Welt. Die Aktion gilt für Oral-B Kids, Junior und Teen Elektrische Zahnbürsten in allen dm-Filialen, auf dm.de oder in der Mein dm-App im Aktionszeitraum vom 17.05.-30.06.21. Infos zum aktuellen Spendenstand sind auf dm.de zu finden.DGKiZ & Oral-B: Eltern zu Experten machenStarke Zähne für starke Kinder - Von Anfang an, ein Leben lang: Die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde e.V. (DGKiZ) und Oral-B haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Mundgesundheit von Kindern nachhaltig zu verbessern.Folgende vier Säulen sollten Eltern als Leitfaden für eine gelungene Kinderzahnpflege dienen und sind die Basis für starke und gesunde Zähne:1. Zweimal täglich zwei Minuten lang Zähneputzen2. Fluoridhaltige Kinderzahncreme zur Kariesvorbeugung3. Zahngesunde Ernährung4. Regelmäßige ZahnarztbesucheWeitere Infos zur DGKiZ unter https://www.dgkiz.de/news.html.Exklusive dm-Aktionen:Gut aufgeklärtdm und Oral-B wissen: der Schlüssel zu einer Verbesserung der Kindermundgesundheit ist eine gelungene Aufklärung. Deshalb finden Eltern auf dm.de umfassende Informationen zur Kinderzahnpflege. Mit den Putz- und Ernährungstipps, darunter die von der DGKiZ e.V. entwickelten 4 Säulen der Kindermundgesundheit, werden Eltern und Kinder zu echten Zahnputzexperten.Und auch für Bastelspaß ist gesorgt: Die exklusiv gestalteten Disney und Marvel Download-Materialien in Form von Ausmalbildern, Zahnputzkalendern und Bastelanleitungen verbinden Kreativität mit der Entwicklung einer kinderleichten Zahnputzroutine.Gut ausgerüstetZu einer langfristigen Erhaltung der Kinderzahngesundheit gehört neben der genauen Aufklärung natürlich auch die richtige elektrische Zahnbürste. Deshalb können sich Eltern und Kinder über unschlagbare Angebote freuen: Beim Kauf einer Oral-B Smart Sensitive oder Oral-B iO gibt es eine Oral-B Kids Elektrische Zahnbürste gratis. Beim Kauf einer Oral-B Kids elektrischen Zahnbürste gibt es ein 4-er Pack Oral-B Kinder Aufsteckbürsten gratis. Die Aktionen gelten in allen dm-Filialen, auf dm.de oder in der Mein dm-App im Zeitraum vom 24.05.-30.06.2021.Hier klicken für die aktuellen dm Aktionen:https://www.dm.de/marken/oral-b/themenseite-kindermundgesundheit-678654Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führende Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über GemeinsamStärkerGemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Corona-Zeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret wird P&G insgesamt 21 Leitprojekte begleiten und mit Spendengeldern unterstützen. P&G lädt alle Mitarbeiter:innen, Partner und Interessierte ein, als Teil der GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).* Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege: Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe 2016. 2017Pressekontakt:Firmenkontakt:Procter & GambleGesche SallandtSulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusTel.: +49 174 634 6200E-Mail: sallandt.g@pg.comPressekontakt:MSL Germany GmbHTatjana HabermannOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainTel.: +49 175 1913714E-Mail: tatjana.habermann@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/4923260