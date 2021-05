TTTech Industrial hat wegweisende Technologie und strategische Kunden von Nebbiolo Technologies erworben

Aus dem Deal wird die weltweit fortschrittlichste industrielle Edge-Computing-Plattform hervorgehen

Im Silicon Valley wurde die Tochtergesellschaft TTTech Industrial North America gegründet

Die neue Gesellschaft wird von Kannan Devarajan geleitet, einem der Mitgründer von Nebbiolo Technologies

Die TTTech Industrial Automation AG hat in einem im Mai abgeschlossenen Deal Kerntechnologien und strategische Kunden von Nebbiolo Technologies, einem Pionier-Start-up aus dem Fog/Edge-Computing Sektor, erworben. Die Integration der Features und des Know-hows von Nebbiolo Technologies unterstützt TTTech Industrial in seinem Bestreben, seinen Kunden die weltweit fortschrittlichste industrielle Edge-Computing-Plattform zur Verfügung zu stellen. TTTech Industrial hat außerdem eine US-Tochtergesellschaft im Silicon Valley gegründet, um seine Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen. Kannan Devarajan, einer der Mitgründer von Nebbiolo Technologies, wird die Position des Managing Director für TTTech Industrial North America Inc. übernehmen.

TTTech Industrial ist ein führender Anbieter von industriellen IoT-Lösungen und arbeitet mit Hauptakteuren aus dem IoT-Bereich wie Intel und Microsoft zusammen. Nerve, die Softwareplattform des Unternehmens, ist seit ihrer Einführung im Jahr 2016 führend im Bereich des industriellen Edge-Computing. Die Gründung von TTTech Industrial North America unterstützt den Ausbau der kommerziellen Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada. Die von Nebbiolo Technologies erworbenen Technologien und Kundenassets werden den Kern dieser Aktivitäten bilden.

Nebbiolo Technologies ist als Pionier des Fog-Computing bekannt und verfügt über eine patentierte Technologie, die den Konzepten des industriellen Edge-Computing zugrunde liegt. Das Unternehmen wurde 2017 zum "Gartner Cool Vendor" ernannt und 2019 von Frost Sullivan als "Customer Value Leader" im IIoT Edge-Computing Markt ausgezeichnet. Die Kombination der bestehenden Produktfeatures von Nerve mit der Expertise von Nebbiolo Technologies wird den Kunden eine einzigartige Lösung für das Softwaremanagement am Netzwerk-Edge, Remote-Konnektivität, Edge-Analytik, Hochverfügbarkeit und Sicherheit bringen.

TTTech Industrial verfügt über einen Kundenstamm aus Maschinenbauern und Systemintegratoren in Europa, den USA und Asien. Neben dem Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in Nordamerika und Asien ermöglicht der Deal TTTech Industrial auch die Ausweitung seiner Aktivitäten auf neue Branchen wie Energie, Öl/Gas und Automobilherstellung, die Stärkung der globalen Reichweite seiner Edge-Computing-Lösungen und die Förderung von Markteinführungsaktivitäten in Europa.

"Die Gründung unserer Tochtergesellschaft in den USA ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen. Unser Standort im Silicon Valley bringt uns näher an unsere Kunden heran und ermöglicht es uns, einen Pool der weltweit besten Softwareingenieure zu erschließen. Die Integration der Assets von Nebbiolo Technologies ermöglicht es uns, neuen und bestehenden Kunden in einem breiteren Anwendungsfeld noch fortschrittlichere industrielle Edge-Computing-Lösungen anzubieten", erklärt Thomas Berndorfer, Member of the Executive Board von TTTech Industrial Automation AG.

"Ich bin sehr stolz darauf, die Expansion von TTTech Industrial nach Nordamerika anzuführen. Mein Team und ich bringen viel Erfahrung im Bereich Edge-Computing-Lösungen mit und diese wird dazu beitragen, Nerve zur bevorzugten Plattform für Kunden aus dem Bereich industrielle Automatisierung zu machen. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden kompetente lokale Vertriebsunterstützung und technischen Support, sowie die Entwicklung individueller Funktionen an", sagt Kannan Devarajan, Managing Director, TTTech Industrial North America.

Chandra Joshi, der CEO und Mitgründer von Nebbiolo Technologies erklärt, "Wir haben von Anfang an mit TTTech Industrial zusammengearbeitet. Ich bin überzeugt, dass aus der Integration der Technologie von Nebbiolo mit Nerve von TTTech Industrial eine führende Edge-Computing-Plattform entstehen wird, mit der bestehende und neue Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen können."

Über TTTech Industrial Automation AG

TTTech Industrial möchte das enorme Potenzial der industriellen Automatisierung erschließen. Das Unternehmen verbindet transformative Technologien mit praktischer Erfahrung im Bereich kritischer Echtzeitsysteme, um Kunden Flexibilität, Verlässlichkeit und Wahlfreiheit zu bieten. TTTech Industrial arbeitet unter dem Dach der TTTech Group, einem führenden Anbieter von sicheren vernetzten Rechnerplattformen, mit mehr als 20 Jahren branchenübergreifender Erfahrung.

Die Produktlinien Nerve, Slate und Flexibilis von TTTech Industrial ermöglichen die Konvergenz und Verbindung von Automatisierungssystemen. Nerve ist eine flexible, offene industrielle Edge Computing Plattform, mit der Nutzer von überall auf Daten zugreifen, Geräte managen und Applikationen ausrollen können. Slate ist eine Plattform für deterministische Netzwerke, die umfassende TSN-Lösungen bietet. Flexibilis ist ein redundantes Networking Produktportfolio, das HSR (High-availability Seamless Redundancy) für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, vor allem im Bereich der Energiewirtschaft, bietet.

www.tttech-industrial.com

