Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den als sicher geltenden Staatsanleihenmärkten in Deutschland und in den USA erfolgte in der Berichtswoche vom 17. bis 21. Mai 2021 eine parallele Bewegung zu den Aktienbörsen, so die Experten von Union Investment.Auf Kursverluste sei eine Erholung gefolgt. Sowohl die US- als auch die deutsche Zinsstrukturkurve seien gegenüber dem Vorwochenschluss letztlich nahezu unverändert gewesen. In der Euro-Peripherie habe sich im Verlauf der Berichtswoche eine freundliche Stimmung durchgesetzt, sodass die Renditeaufschläge (Spreads) gegenüber deutschen Bundesanleihen zusammengelaufen seien. Somit hätten die aufgelaufenen Verluste auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereign-Index) bis Freitagmorgen zumindest egalisiert werden können. ...

