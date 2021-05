In einem neuen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 3,75%-Anleihe 2018/25 der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (WKN A2G9G8) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 Sternen.

Die aus Gläubigersicht besonders relevanten Zinszahlungen seien durch die Mieteinnahmen vollständig gedeckt. Zusätzlich sei bei einer weiteren erfolgreichen Umsetzung des Geschäftsmodells die Verbesserung des Beleihungsauslaufs geplant. Die Gesellschaft plane kurz- bis mittelfristig bereits übernommene Immobilienbestände nach erfolgreicher Revitalisierung unter anderem an die WR Wohnraum AG zu veräußern, um eine zeitnahe Aufdeckung von stillen Reserven bilanziell abzubilden, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. Die freiwerdenden Mittel sollen in neue Immobilien investiert werden. Für die verkauften Immobilien übernimmt die REA Gruppe das Asset-Management und erzielt in der Zukunft nachhaltige Erlöse.

REA-Anleihe 2018/25

ANLEIHE CKECK: Die nicht nachrangige und nicht besicherte Mittelstandsanleihe der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH ist mit einem Zinskupon von 3,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.01.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 31.01.2018 bis 31.01.2025. Die Anleihe, die an der Börse Hamburg notiert, hat ein Emissionsvolumen ...

