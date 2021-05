Der amerikanische Lebensmittelkonzern Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, NYSE: HRL) zahlt eine Quartalsdividende von 24,50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. August 2021 (Record day: 12. Juli 2021). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 0,98 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 49,26 US-Dollar (Stand: 24. Mai 2021) ...

