Für die flatexDEGIRO Aktie geht es mit einem satten Plus nach dem Pfingstwochenende in den Handelstag. Am Vormittag notiert der Aktienkurs des Finanzdienstleisters aus Frankfurt im XETRA-Handel mit 15 Prozent im Plus bei 111,50 Euro, das Tageshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...