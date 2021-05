Frithjof Bergmann, der geistige Vater des "New Work"-Konzepts, ist verstorben. Seine Theorien zu New Leadership, Automatisierung und Lohnarbeit leben fort. Am 24. Mai 2021 ist Frithjof Bergmann im Alter von 91 Jahren verstorben. Vor zwei Jahren ist unser Autor dem Phänomen des österreichisch-amerikanischen Philosophen, um dem in den vergangenen Jahren ein regelrechter Personenkult entstanden ist, auf die Spur gegangen - und hat ihn sogar persönlich gesprochen. Hier folgt der Text, der ursprünglich im März 20219 erschienen ist. Es ist fast egal, wo ...

