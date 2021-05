Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf einmal ist es wieder da, das Inflationsgespenst und macht den Börsen Angst und Bange, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Doch so plötzlich seien diese Sorgen auch nicht gekommen. An dieser Stelle sei seit Monaten auf die bevorstehenden Sorgen hingewiesen worden. Die seit langem niedrigen Raten und die Beschwichtigungen der Zentralbanken in den USA und der Eurozone hätten die Marktteilnehmer in einer trügerischen Ruhe gewogen. Das bedingungslose Vertrauen in die Notenbanken und in das "Allheilmittel" der Geldpolitik seien einer Ernüchterung gewichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...