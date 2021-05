DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Personalie

- Neuer CEO von PWO China nimmt heute seine Tätigkeit auf

- Marktpräsenz von PWO in China soll künftig noch schneller ausgebaut werden Oberkirch, 25. Mai 2021 - PWO begrüßt Gary Guo als neuen CEO seiner chinesischen Tochtergesellschaft, PWO High-Tech Metal Components (Suzhou) Co., Ltd. Er nimmt heute seine Tätigkeit auf und folgt Steven Liu nach, der die Gesellschaft erfolgreich durch die Corona-Pandemie geführt hat und sich künftig anderen Herausforderungen außerhalb des Konzerns widmet. Gary Guo verfügt über umfassende Erfahrungen in der Mobilitätsindustrie. In den vergangenen beiden Jahrzehnten bekleidete er unter anderem verschiedene leitende Positionen für Bosch und Continental sowie den amerikanischen Industriekonzern Enerpac Tool Group (früher Actuant). Er verbindet ein tiefes Verständnis für die markt- und kundenseitigen Anforderungen unserer Industrie mit großer Begeisterung für die Chancen und Perspektiven der Mobilität der Zukunft. Wir wollen unser Geschäft in China in den nächsten Jahren zu einem wesentlichen Treiber für das Wachstum des PWO-Konzerns ausbauen. Gary Guo ist eine ideale Führungspersönlichkeit, um diese Ziele umzusetzen. Er wird die Kernkompetenzen unserer chinesischen Standorte weiter stärken und ihre technologische Leistungsfähigkeit noch schneller ausbauen. Die Basis für unser geplantes hohes Wachstum bildet die breite Palette an Lösungen, die bereits heute an unseren chinesischen Standorten in Suzhou und Shenyang gefertigt werden. Mit innovativen Leichtbaulösungen sowie höchster Liefertreue und -qualität über die gesamte Laufzeit einer Serienproduktion hinweg haben wir uns im Markt eine hohe Reputation erarbeitet. Dieses Feedback erhielten wir erneut ganz aktuell im April auf der Leitmesse der Automobilindustrie in Asien, der Auto Shanghai, von unseren Kunden und von vielen neuen Kontakten. Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand Unternehmensprofil PWO

Mit unseren innovativen Lösungen in Leichtbauweise sind wir bevorzugter Partner der globalen Mobilitätsindustrie: Als Engineering Haus treiben wir die Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und komplexer Subsysteme ständig voran. Unter dem Motto "People, Planet, Progress" stellen wir unsere Technologieführerschaft an den Grenzen des technologisch Machbaren in der Umformung und dem Verbinden von Metallen in den Dienst unserer Kunden und unserer Geschäftspartner. Verantwortung steht im Zentrum unseres Handelns. Wir verstehen unser Geschäft als "Force for Good", als unseren Beitrag zu einer positiven Entwicklung in der Zukunft zum Nutzen unserer Kunden, Beschäftigten und Aktionäre sowie unserer Umwelt. Dazu setzen wir auf die Digitalisierung aller unserer Prozesse mit den Instrumenten der vierten industriellen Revolution. Wir besetzen die drei Zukunftsthemen der Mobilität: Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort. Mehr als 90 Prozent unserer Umsatzerlöse sind verbrennerunabhängig. Rund 3.000 Beschäftigte auf drei Kontinenten sorgen an fünf Produktions- und drei Montagestandorten für höchste Liefertreue sowie Lieferqualität.

