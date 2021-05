DJ PTA-Adhoc: Sunline AG: Vorstand der Sunline AG reicht Insolvenzplan ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Fürth (pta023/25.05.2021/11:00) - Der alleinvertretungsberechtigte Vorstand der insolventen Sunline AG, Herr Wolfgang Wismeth, hat am heutigen Tage den bereits angekündigten Insolvenzplan zum Amtsgericht Fürth eingereicht. Der Insolvenzplan sieht im Falle der Zustimmung durch die einzuberufende Gläubigerversammlung eine Besserstellung der Insolvenzgläubiger in Bezug auf die zu erwartende Quote unter gleichzeitiger Befreiung der Sunline AG von sämtlichen Insolvenzforderung vor. Der Insolvenzplan enthält ferner einen Fortsetzungsbeschluss für die Sunline AG, im Rahmen dessen alle bisherigen Anteilseigner weiterhin an der Gesellschaft beteiligt bleiben und an der Fortführung des Unternehmens partizipieren. Ein Kapitalschnitt für die Aktionäre ist also nicht Gegenstand des Insolvenzplans.

Das Insolvenzgericht wird nun einen Abstimmungs- und Erörterungstermin für den eingereichten Insolvenzplan bestimmen. Sollte die Mehrheit der anwesenden Gläubiger (Kopf- und Kapitalmehrheit) in dem Termin dem nun eingereichten Insolvenzplan zustimmen, so kann die Sunline AG unter Aufrechterhaltung ihrer Börsennotierung, unter Befreiung von sämtlichen Insolvenzforderungen und unter fortgesetzter Beteiligung ihrer Aktionäre außerhalb des Insolvenzverfahrens fortgeführt werden. Die Geltendmachung eines Sanierungsgewinns seitens des Finanzamts ist nach Auskunft des Vorstandes nicht zu befürchten, so dass die Sunline AG im Falle der Annahme des Insolvenzplans eine nachhaltige Sanierung erfahren würde.

Aussender: Sunline AG Adresse: Hans-Vogel-Str. 22, 90765 Fürth Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Stefan Oppermann, Insolvenzverwalter Tel.: +49 911 59890-0 E-Mail: nuernberg@curator.ag Website: www.curator.ag

ISIN(s): DE000A0BMP00 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

