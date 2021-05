BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller BYD Company meldet heute die Auslieferung von zahlreichen E-Bussen in die spanische Hauptstadt Madrid. Die BYD Company Ltd. hatte sich im letzten Jahr mehrheitlich an Spaniens bislang größter Ausschreibung für Elektrobusse...

Den vollständigen Artikel lesen ...