Bonn / Wildenburg (ots) - Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), hat die angekündigten EU-Sanktionen gegen Belarus als "starkes Signal" begrüßt. Die erzwungene Landung der RyanAir-Maschine auf dem Flug zwischen EU-Mitgliedsländern sei "kein externes Problem, sondern ein Problem für uns alle in der EU", sagte Weber im phoenix-Interview am Dienstag. "Es betrifft uns Europäer ganz praktisch, wenn wir uns in einem Flieger befinden und diesem Staatsterrorismus ausgeliefert sind oder nicht." Die angekündigten EU-Reaktionen seien richtig, "müssen jetzt aber auch mit Leben gefüllt werden, gerade was die konkrete Liste der Sanktionen betrifft", so Weber. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten am Montagabend ein Überflug- und Landeverbot für belarussische Fluggesellschaften sowie weitere Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verständigt.



Weber sagte, das größere Problem hinter Lukaschenko seien "Moskau und Putin". Lukaschenko habe sich klar für den russischen Weg der Unterdrückung der eigenen Bürger entschieden. Europa signalisiere mit den Sanktionen, dass die EU auf der Seite der Bürger stehe. Allerdings sei auch klar, "dass wir die inneren Entwicklungen in Belarus und Russland nicht von außen gestalten können". Weber forderte "Entschiedenheit und Klarheit" in der Politik gegenüber Russland und hoffe auf die Geschlossenheit der EU.



Das ganze Interview finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=uFr6n3a6n6o



