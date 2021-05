Was am Abend des 10. März 2021 nicht mehr für möglich gehalten wurde, ist doch noch eingetreten: der SV Werder Bremen verabschiedet sich nach 41 Jahren aus der Fußball-Bundesliga und spielt im kommenden Jahr nur noch in der 2. Bundesliga. An jenem 10. März hatten die Werderaner ein Nachholspiel beim Mitkonkurrenten Arminia Bielefeld mit 2:0 gewonnen und ihr Punktepolster auf 30 Punkte ausgebaut - 24 von 34 Partien waren bis dato absolviert. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz betrug nach diesem Auswärtserfolg in Bielefeld 12 Punkte (Mainz 05 war mit 18 Punkten 17.) und der Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz 16 ganze 11 Punkte (belegt vom besiegten Konkurrenten Bielefeld mit 19 Zählern). In Bremen selbst hatte aufgrund dieses Vorsprungs wohl auch niemand mehr mit einem möglichen Abstieg des SV Werder in dieser Saison gerechnet. 10 Spieltage später und nur einen Punkt mehr auf dem Konto ist der Gang in die Zweitklassigkeit nun aber bittere Gewissheit für den SV Werder Bremen.

Emission der ersten Werder-Anleihe

Dass Werder Bremen in diesen sportlich und finanziell schwierigen Zeiten seine erste Unternehmensanleihe auflegt, ist sicherlich mutig und lobenswert. Der Verein glaubt an sich und seine Marke, wie Geschäftsführer Klaus Filbry im Interview mit dem Anleihen Finder bekräftigte. Auf die finanzielle Situation und die coronabedingten Verlusten des Vereins ...

