Mieter und Vermieter sollen auf Airbnb bald eine ganze Reihe neuer Funktionen vorfinden. Damit will der Anbieter von der langsamen Rückkehr zur Normalität profitieren. Mit steigenden Impfzahlen in westlichen Ländern wächst auch der Wunsch, endlich wieder Urlaub zu machen. Davon will auch der Ferienwohnungsvermittler Airbnb profitieren, der 2020 coronabedingt eine massive Flaute erlebt und im Zuge dessen 1.900 Mitarbeitern gekündigt hatte. Airbnb rechnet offenbar damit, dass Urlauberinnen und Urlauber nach mehr als einem Jahr in der Pandemie erstmal deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...