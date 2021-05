Düsseldorf / Frankfurt (ots) -- Es werden PCR-Tests, Antigen-Schnelltest und virologische Antikörpertests angeboten- Für internationale Reisen werden mehrsprachige Testzertifikate ausgestellt- Testergebnisse können in Corona-Warn-App integriert werdenDüsseldorf / Frankfurt (ots) - Der in Düsseldorf ansässige internationale Healthcare-Anbieter EcoCare bietet im Terminal 1 des Flughafens Frankfurt ab sofort 24 Stunden täglich für alle Reisenden ein umfassendes Angebot an Corona-Testmöglichkeiten. In dem neuen Testzentrum auf der Empore des Terminals 1 stehen sowohl PCR-Tests, Antigen-Schnelltest als auch virologische Antikörpertests zur Verfügung. Die Ergebnisse des Standard-PCR-Tests stehen je nach gewähltem Testtarif innerhalb von 24 Stunden nach dem Test zur Verfügung. Die Ergebnisse des Antikörpertests werden innerhalb von 15-20 Minuten nach der Blutprobe mitgeteilt, das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests ist ebenfalls innerhalb von 15-20 Minuten verfügbar. Um den Anforderungen des internationalen Flughafens gerecht zu werden, können die Testzertifikate in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Griechisch und Chinesisch ausgestellt werden. Die Wahl einer vom Deutschen abweichenden Sprachfassung ist anders als bei anderen Anbietern bei EcoCare kostenlos. Die Tests können auf Grund der bereits erfolgten Anbindung von EcoCare an die Corona-Warn-App der Bundesregierung direkt und einfach in die Corona -Warn-App hochgeladen werden.Das Testzentrum wird von EcoCare betrieben, einem führenden Anbieter von COVID-19 Tests, der unter anderem auf verschiedenen europäischen und deutschen Flughäfen vergleichbare Testzentren sowie große Impfzentren an acht Standorten in Deutschland betreibt.Die Testtarife im Überblick:- Antigen-Test: 37,00 Euro- PCR-Tests: Ergebnis nach 24 Std: 69,- Euro- Antikörper-Test: 35,00 EURAblauf:Personen, die sich testen lassen wollen, können sich digital z.B. über die Webseite https://flughafen-frankfurt.ecocare.center registrieren oder laden sich die EcoCare-App herunter. Dort können sie den gewünschten Test auswählen, einen Termin buchen und bequem mit Kreditkarte, Giropay oder Paypal bezahlen. Vor Ort weist man sich mit dem Registrierungs-QR-Code und einem Ausweisdokument aus und der Test kann dann durchgeführt werden. Kunden, die sich spontan für einen Test entscheiden, haben die Möglichkeit, sich im Anmeldebereich vor Ort anzumelden und werden dann direkt getestet. Eine telefonische Terminvereinbarung ist derzeit nicht vorgesehen. Sobald das Testergebnis vorliegt, werden die Kunden per E-Mail benachrichtigt. Das Testergebnis wird dann digital in der bestellten Sprachversion zur Verfügung gestellt und kann online, in einem persönlichen Bereich im EcoCare Portal oder in der EcoCare App eingesehen und heruntergeladen werden.Dr. Stephanie Goldhammer, Chief Medical Officer EcoCare Deutschland, sagte anlässlich der Eröffnung des Testzentrums: "Wir freuen uns, ab heute am größten deutschen Flughafen und internationalen Drehkreuz in Frankfurt unser umfassendes Testangebot anbieten zu können. Vierundzwanzig Stunden täglich wollen wir hier das Testen so bequem, schnell und sicher wie möglich machen. Erst ein Test gibt Gewissheit und ermöglicht es auf Reisen, Menschen effektiv zu schützen. Hierzu bietet das erweiterte Testzentrum ein umfassendes Angebot für Reisende. Zudem können wir mit der Verknüpfung unseres Angebots mit der Corona-Warn-App, allen Bürgerinnen und Bürgern die sich in unseren Testzentren testen lassen, einen attraktiven zusätzlichen Mehrwert bieten."Sascha König, Leiter Ressourcenmanagement Terminals des Flughafenbetreibers Fraport AG: "Für uns haben Sicherheit und Infektionsschutz unserer Fluggäste, Beschäftigten und Besucher höchste Priorität. Das neue Testzentrum von EcoCare ist eine optimale Ergänzung zu den bereits bestehenden Test-Möglichkeiten sowie den zahlreichen Infektionsschutzmaßnahmen am Airport. Gerade auch Reiserückkehrer haben mit dem neuen Testzentrum eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, sich auf dem Weg nach Hause testen zu lassen. Wir freuen uns daher, mit dem erfahrenen Anbieter Ecocare ab sofort einen zusätzlichen Partner auf diesem Gebiet an unserem Flughafen begrüßen zu können. Das ist ein weiterer Baustein, der das Reisen über den Flughafen Frankfurt sicher macht."Über EcoCareEcoCare ist eine Marke von Ecolog. Ecolog ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT. Seit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie bietet das Unternehmen schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie über seine Marke EcoCare an. Diese hat Ihren Sitz in Düsseldorf und ist umfassend im Bereich Healthcare bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie aktiv. Das Unternehmen organisiert international Massentests, z.B. landesweit für die Regierung von Luxemburg oder in aktuell rund 500 Testzentren in Deutschland. EcoCare organisiert die Tests, die Logistik der Testübermittlung an die entsprechenden Labore sowie die Kommunikation der Testergebnisse an die Testpersonen und bei Bedarf an die zuständigen Behörden. Zudem betreibt EcoCare seit Ende 2020 an acht Standorten in Deutschland große Zentren für Massenimpfungen mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Impfwilligen pro Tag und unterhält zudem 30 mobile Impfteams.