25.05.2021 / 12:45 CET/CEST

Zug, Schweiz, Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Die AmeriMark Group AG ("Gesellschaft"), deren Aktien in den Handel des ViennaMTF, Segment direct market, der Wiener Börse unter der ISIN CH0454224574 (Ticker Symbol: CARS) einbezogen sind, teilt zur am 21. Mai 2021 veröffentlichten Investorenwarnung von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (https://www.fma.gv.at/amerimark-group-ag-isin-ch0454224574-fma-raet-zur-vorsicht-bei-kaufempfehlungen-fuer-aktien/) Folgendes mit: - Die Gesellschaft hat die Börsenbriefe bzw. E-Mails, welche in der Investorenwarnung der FMA erwähnt werden, nicht beauftragt und zahlt nicht für deren Erscheinen. Die Gesellschaft sponsert keine externen Analysen oder Research, und Investoren werden darauf hingewiesen, sich bei der Beurteilung einer Investition in die Aktien der Gesellschaft ausschließlich auf die offiziellen Mitteilungen und Finanzberichte der Gesellschaft zu verlassen. - Die Gesellschaft ist bestrebt, durch konstante Veröffentlichungen im gesetzlich erforderlichen und zulässigen Rahmen solchen Börsenbriefen bzw. E-Mails die Grundlage zu entziehen. - Die Gesellschaft hat keine Transaktionen in eigenen Aktien getätigt. - Die Gesellschaft verweist Aktionäre und potentielle Investoren auf ihre Website, insbesondere auf die im Abschnitt Investor Relations veröffentlichten Informationen und Unterlagen, um sich über die Gesellschaft zu informieren (https://amerimarkag.com/investor-relations). (Ende) Aussender: AmeriMark Group AG

Steinhauserstrasse 74

6301 Zug

Schweiz

Ansprechpartner: Nicolai Colshorn

E-Mail: info@amerimarkag.com

Website: https://amerimarkag.com/

Börsen: Vienna MTF in Wien

