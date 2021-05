Neu-Isenburg (ots) - Die Tageszeitung DIE WELT und die Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue haben für Deutschlands größtes Ranking zur Preisbegeisterung auch in diesem Jahr wieder die "Preis-Champions" ermittelt. Zum fünften Mal in Folge gewinnt eprimo gleich zwei Champions-Titel: Bei Ökostrom ist eprimo die Nummer eins der Branche und platziert sich gleichzeitig unter den Top Drei der bundesweiten Ökogasanbieter. (DIE WELT, 22.5.2021).Rund eine Million Kundenstimmen zu 3.000 Unternehmen aus 270 Branchen bilden die Grundlage des Rankings, für das ServiceValue einmal jährlich Kunden online befragt. Deren letzter Kontakt zum jeweiligen Unternehmen soll maximal 36 Monate zurückliegen. Untersucht wird die Preisbegeisterung einer Marke/eines Unternehmens anhand des "Price Structuring Scores" (PSS): der prozentuale Anteil an Befragten, die von der Preisgestaltung "begeistert" sind. Der Begriff "Preisbegeisterung" ist dabei bewusst sehr umfänglich gefasst und bildet laut den Machern der Studie das "allgemeine Preiserleben der Kunden" ab. "Unser Ziel ist es, grüne Energie für alle bezahlbar zu machen - die kontinuierlichen Top-Platzierungen für unsere attraktive Preisgestaltung zeigt, dass wir in der Wahrnehmung der Kunden auf dem richtigen Weg sind", sagt eprimo-CEO Jens Michael Peters.Über eprimo: eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einemattraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert.Pressekontakt:eprimo GmbHRoman ZurholdPressesprecherT +49 69 6 97 670353Fax +49 69 6 97 67049150Roman.Zurhold@eprimo.deOriginal-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100575/4923728