Bocholt (ots) - Fahrradfahren und damit Gutes tun - so lautet das Ziel. Und das nicht nur für die Umwelt, sondern bei dieser Aktion in erster Linie für Kinder. Marcus Diekmann, CEO bei Rose Bikes, fährt im August für den guten Zweck 200 Kilometer von seiner Heimat Coesfeld zur holländischen See nach Nordwijk. Der Erlös seiner Radtour geht an die "Manuel Neuer Kids Foundation" und Paten der Spendenaktion sind Manuel Neuer und Angelique Kerber. Bereits seit 2020 kennen sie Marcus und sind Teil der Rose Kampagne Selected By. Jetzt unterstützen Kerber und Neuer ihn in seinem Vorhaben, sozialbenachteiligten Kindern Mut zu machen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Denn sie alle haben bereits am eigenen Leib oder in ihrer nächsten Umgebung erfahren, wie schwer es das Leben manchen Kindern bereits in ihren ersten Lebensjahren macht und wie wichtig es ist, zu handeln und zu helfen, wenn man kann.Auch wenn sich ein Erwachsener nicht mehr an alles erinnert, prägt die Kindheit eines Menschen das ganze Leben. Das bedeutet aber nicht, dass ein schwerer Start die gesamte Zukunft bestimmt. Marcus Diekmann spricht aus eigener Erfahrung, denn er selbst hatte keinen einfachen Start ins Leben. Heute ist er nicht nur erfolgreicher Geschäftsmann, sondern vor allem zufrieden: "Ich bin dankbar für jede Chance, die sich mir geboten hat und nutze noch heute jeden Tag, mein Leben und das Leben anderer noch ein bisschen besser zu gestalten".Für Marcus ist es eine Herzensangelegenheit, Kinder zu fördern und dazu beizutragen, jedem Kind die bestmögliche Chance auf ein schönes Leben zu geben. Hierfür setzt er sich schon seit Jahren mit Freunden und Bekannten ein. Marcus ist sich bewusst, was für ein Glück er im Leben hatte und möchte etwas zurückgeben. Deshalb hat er beschlossen, sich für den guten Zweck aufs Rad zu setzen - mit Rose Bikes und weiteren Partnern als Unterstützer und prominenten Paten, damit richtig was dabei herumkommt. Er ist der Meinung, dass Menschen, die großen Einfluss haben, ihr Netzwerk und die Reichweite nutzen sollten, um zu helfen.Angelique Kerber und Manuel Neuer gehören seit 2020 zur Selected By Kampagne, die vor allem eines zeigen soll: Radfahren verbindet. Radfahren kann jeder. Egal aus welchen Verhältnissen, egal wann und wo. Selbst begeisterte Radfahrer, steigen Manuel und Angelique regelmäßig auf ihre Rose Bikes - sei es zum Training oder für eine entspannte Tour am Wochenende. Neuer blickt auf viel Erfolg in seinem Leben zurück. Der gebürtige Gelsenkirchener hat aber auch die Herausforderungen im Ruhrgebiet gesehen, denen sich viele Familien stellen müssen - in unmittelbarer Nähe im eigenen Klassenraum. Aus diesem Grund hat er eine Stiftung für sozial benachteiligte Kinder gegründet und "Manus Häuser" gebaut.Das war für Marcus Diekmann genug Anlass: "Dafür werde ich mich auf mein Rose Bike schwingen und mich richtig ins Zeug legen." Das Radfahren und den Wunsch Kinder zu fördern, hat sie zusammengebracht und Manuel ist sich sicher, dass die Spendenaktion ein richtiger Erfolg wird: "Wir hoffen auf Rückenwind und eine Menge Spendengelder!"Bis es im August soweit ist, soll Marcus' Vorhaben ein Zeichen setzen, dass man viel erreichen kann, wenn jeder ein bisschen gibt. Der Startbetrag liegt dank der Unterstützung von Sponsoren wie Rose Bikes, Spryker, Shopware, BabyOne, Pets Deli, idee+spiel und Snocks bereits bei 40.000 Euro. Spenden kann jeder - Privatpersonen und Unternehmen - egal welchen Betrag.Deshalb ruft Marcus gemeinsam mit seinen Unterstützern jeden auf, sich mit einer Spende zu beteiligen. Und sei sie noch so klein. Ganz nach dem Motto des Rose Bikes CEO: "Gemeinsam nach vorne!"www.marcusfaehrtrad.deÜber die ROSE Bikes GmbHROSE Bikes ist eine vertikale Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die seit 1907 zum Radfahren bewegt. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigens entwickelten Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität, die am Hauptsitz montiert und europaweit vertrieben werden. Im Onlineshop findet der Kunde zusätzlich ein 45.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und -Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim sowie in Meilen am Zürichsee (CH) und bald auch in Köln erlebbar. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist Vorreiter im Multichannel-Handel und vernetzt die on- und offline Touchpoints wie kein Zweiter.https://www.rosebikes.de/Über die "Manuel Neuer Kids Foundation"Mithilfe der Kids Foundation möchte Manuel Neuer sein Glück teilen, indem er benachteiligten Kindern etwas von dem zurückgibt, was er in seiner Jugend erhalten durfte: Chancen und Perspektiven fürs Leben. Der Leitgedanke seiner Stiftung lautet daher: Wir wollen Kindern dabei helfen, ein gutes Leben leben zu können, Ihnen Mut machen und Perspektiven aufzeigen! Mit den MANUS Kinder- und Jugendhäusern in Gelsenkirchen und Bottrop hat er einen Ort geschaffen, wo junge Menschen gezielt Unterstützung erhalten und ihre Fähigkeiten individuell entfalten und weiterentwickeln können. 