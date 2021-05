Die türkische Lira bewegt sich im Vergleich zu gestern überhaupt nicht mit Kursen von 8,39 Lira für 1 US-Dollar. Also ist nichts los in der türkischen Währung? Man sollte schon die aktuelle Nachrichtenlage beachten. Präsident Erdogan hat nämlich heute Nacht per offizieller Mitteilung Oguzhan Ozbas entlassen, einen der vier stellvertretenden Gouverneure der türkischen Zentralbank. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...