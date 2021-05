Die angekündigte Übernahme des Immobilien-Konzerns Deutsche Wohnen durch die ebenfalls im DAX notierte Vonovia AG sorgt an der Börse für mächtig Wirbel. Die ganze Immo-Branche profitiert mit Kurssteigerungen, außer Vonovia. Auch die Politik hat sich bereits gemeldet und stellt Forderungen. Vor allem in Berlin könnte sich vieles ändern.Erwächst da ein neuer DAX-Riese? Vonovia will die Deutsche Wohnen für rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Aktie kaufen. Die Offerte würde einer Prämie von knapp ...

