Das Arbeiten im Homeoffice stellt viele Berufstätige vor eine Reihe von Problemen. Evävaara Design, das finnische Pionierunternehmen für funktionale Möbel, hat sich diesen Herausforderungen gestellt und bringt zwei völlig neue Arbeitsplatzkonzepte auf den Markt, die in jede Wohnung passen: das größere, mobile Modell sshhh 3 und das kleinere Modell sshhh 7. Durch ihr hochwertiges ergonomisches und akustisches Design fördern diese Heimarbeitsplätze das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210525005520/de/

Evavaara Design is a Finnish pioneer in functional furniture design in Europe creating quiet corners for every environment. Are you telecommuting or working at your home? The product is an excellent option for a practical remote workstation or mobile office. Photo by Evävaara Design