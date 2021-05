Das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, legte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 deutlich auf 995 Millionen Euro zu. Im Vorjahreszeitraum betrug es 99 Millionen Euro. Das Konzernergebnis nach Steuern ist maßgeblich vom Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen an der Volkswagen AG, Wolfsburg, in Höhe von 1,0 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 108 Millionen Euro) beeinflusst. Der deutliche Anstieg des at Equity-Ergebnisses ist auf die trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie positive Ergebnisentwicklung des Volkswagen ...

