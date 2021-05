Stuttgart (ots) - Seit 140 Jahren zieht sich erlesener Geschmack bei Breuninger durch alle Ebenen und seit sieben Jahrzehnten gilt das ebenso für die süßen Dinge des Lebens. Neben Fashion und Lifestyle setzt Breuninger auch höchste Maßstäbe in der Confiserie, begeistert Kunden mit innovativen sowie traditionellen Köstlichkeiten in höchster Qualität, mit hochwertigen, hauseigenen Genussprodukten und herausragendem Service. Nun feiert die Breuninger Confiserie 70-jähriges Bestehen mit speziellen Jubiläumsaktionen und exklusiven Tortenkreationen in allen sechs Confiserien.Bereits 1951 eröffnete Fashion- und Lifestyle Unternehmen Breuninger eine Confiserie, die bis heute an mittlerweile sechs Standorten eine Symbiose aus Tradition und Innovation darstellt. Wortwörtlich und buchstäblich, denn neben dem geschmackvollen Erlebnis jeder einzelnen Dessertköstlichkeit, wirken die feinen Torten, exquisiten Trüffelpralinen und pastellfarbenen Macarons als wahrhaftige Kunstwerke.In Verbindung mit liebevoller Handarbeit entsteht Savoir-faire auf allerhöchstem Niveau. Die Erfahrung und Freude an der Kreation neuer, süßer Köstlichkeiten macht die Breuninger Confiserie einzigartig: Allein für das Trüffelpralinensortiment verarbeiten die hauseigenen Chocolatiers pro Jahr rund 3.000 Kilogramm handgeschöpfter Schokolade von bester Qualität. Ein aufmerksames Auge auf Optik und Geschmack hat die Leiterin der Produktion, Alexandra Lang. Bereits sechs Shops beliefert die zentrale Konditorei in Sachsenheim. Über täglich leckere Törtchen und Pralinen dürfen sich die Kundinnen und Kunden an den Breuninger Standorten Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Ludwigsburg, Sindelfingen und Freiburg freuen."Inspiration für die Confiserie Kreationen sammele ich auf vielfältige Art und Weise. Das sind oftmals gute Gespräche, Bücher, Blogs, Zeitungen und natürlich das Reisen," beschreibt Alexandra Lang. "Eine Reise für den Gaumen ist auch eines meiner aktuellen Lieblingsprodukte: Das Karibik Törtchen, denn ich bin ein Fan von Frische und Leichtigkeit und nicht zu süß soll es sein. Bei unseren Macarons ist es ein Klassiker, der Vanille Macaron. Bei unseren Trüffeln wähle ich nach Lust und Laune, entweder Erdbeer- Prosecco, Salzkaramell, frische Karibik oder die edle Pistazie."Auf künstliche Farb- und Aromastoffe wird gänzlich verzichtet. Über das Jahr hinweg entstehen dort auf 1.500 m2 unter anderem sechs Tonnen Trüffel, 90.000 Obsttörtchen und rund 650.000 Macarons. Letztere sind erst seit 2010 im Sortiment und im Handumdrehen zum Überflieger geworden. Davon gibt es bereits zwölf Geschmacksrichtungen und ebenso vielen Farben. Hinzu kommen elf weitere saisonale Varianten. Dazu zählen zum Beispiel Rhabarber, Sommerbeere und Kokos.Entscheidend für das Gelingen der besonderen Kreationen sind natürlich die Menschen, die diese süßen Spezialitäten kreieren, mit Hingabe fertigen, fantasievoll präsentieren und dafür sorgen, dass diese hübsch angerichtet in der Theke liegen. Die Auswahl reicht von erlesenen Trüffelpralinen und feinsten Macarons bis hin zu deliziösen Torten, Tartelettes und zarten Petit Fours. Geschenkideen wie Bruchschokolade oder Konfitüren runden das Sortiment ab. Jedes Confiserie-Produkt ist so einzigartig, sowie hochwertig und kommt aus einem komplett eigenen Erzeugungsbereich - um den höchsten Qualitätsanspruch zu gewährleisten."Die Breuninger Confiserie ist seit der Entstehung ein sehr wertvoller Bestandteil von Breuninger und wird von unseren Kunden sehr geschätzt. Die beliebten Köstlichkeiten versüßen gekonnt jeden Moment und schmecken einfach wunderbar. Als erfolgreiches und festes Standbein der Breuninger Gastronomie ergänzt die Confiserie das Erlebniskonzept perfekt. Wir freuen uns, die großartigen Aktionen und Neugestaltungen im Zuge des Jubiläums mit unseren Gästen teilen zu können.", so Gastronomie Leiter Michael Neef.Für das 70-jährige Jubiläum wird Breuninger mit köstlichen und spannenden Aktionen den Genuss neu definieren und ab Juni im Rahmen des Geburtstages mit allen Kunden teilen. Eine Kooperation mit dem langjährigen Partner Pernod Ricard macht es möglich, feinste Trüffel in neuen Geschmacksrichtungen zu erschaffen: neun Varianten, die alle auf zarten Nuancen hochwertiger Spirituosen basieren - wie Ramazzotti Rosato, Lillet Rosé, Havanna Club Rum oder zwölf Jahre gelagertem Glenlivet - immer ideal kombiniert, ob mit gerösteten Kokosraspeln oder Erdbeergranulat, ob mit Orangenschokolade oder Knusperstückchen aus Karamell.Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen der Jubiläumsaktionen ist der im Sommer geplante Geburtstag, an dem zu einem großen Geburtstagskuchenessen eingeladen wird. Die Einnahmen werden regionalen Bürgerstiftungen gespendet, die damit verschiedene regionale Projekte unterstützen. Ein weiteres Highlight ist die Verlosung eines exklusiven goldenen Tickets, das in einem der begehrten 9er-Standard-Trüffelboxen versteckt sein wird. Mit dem Gewinn erhält man einen 1.000,- Euro Gutschein, der für das gesamte Sortiment des Fashion- und Lifestyle Unternehmens einsetzbar ist.Bilderlink zum Download: https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./6hPX8WPxuRAktuelle Informationen zur Öffnung der Breuninger Häuser finden Sie auf breuninger.com/newsE. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit 140 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Pressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105224/4923789