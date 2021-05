NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1930 Pence belassen. Der Verkauf des Anteils an der Raffinerie Deer Park in Texas entspreche der Strategie des Ölkonzerns, die Geschäfte im Bereich der Produktion von Rohölprodukten bis 2030 zu reduzieren, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt wolle Shell dieses Geschäft um 55 Prozent verringern./mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 18:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 18:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MLX29

