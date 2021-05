Nach dem starken IPO-Jahr 2020 hält der Boom bei den Börsengängen auch 2021 an. Insbesondere aus dem Technologie-Sektor wagten in den letzten viereinhalb Monaten eine ganze Reihe prominenter Firmen den Sprung aufs Parkett. Doch welche Börsenneulinge haben wirklich abgeliefert und welche enttäuscht? Fünf Kandidaten im Check.Ein wahres Kursfeuerwerk hat Roblox bei seinem Börsengang abgebrannt. Die Aktie der Spieleplattform, die über ein Direct Listing an die Börse ging, schoss am ersten Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...