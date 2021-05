Die Aktien von Evotec und Morphosys gehören heute zu den besten Werten im MDAX. Währen Evotec mit einem Plus von 3,4 Prozent auf Platz 3 rangiert, nimmt die Aktie von Morphosys mit plus 2,7 Prozent Platz 6 sein.Die Aktie von Evotec steuert mit dem heutigen Kursplus einen wichtigen Widertand an: das Februarhoch 2021 bei 37,62 Euro. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten.Die Aktie von Morphosys befindet sich mit dem Kursplus von heute knapp unterhalb der 38-Tage-Linie. ...

