Updates gibt es bei rhion.digital sowohl für die private als auch die Hundehalterhaftpflicht. In der PHV-Premium-Variante sind nun auch fürs Home-Schooling geliehene Laptops mitversichert. Und Hundehalter können nun den Hunde-Schutzbrief mit umfassenden Leistungen für Waldi und Co. dazubuchen. Grundlegend überarbeitet, setzt die Privathaftpflichtversicherung von rhion.digital Maßstäbe: Das bewährte Drei-Linien-Modell Standard, Plus, Premium bietet Vermittlern größtmögliche Flexibilität, um ihren ...

