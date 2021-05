Die Real I.S. Ag hat einen neuen Immobilienfonds aufgelegt. Der "BGV IX Europa" investiert vor allem in drei europäischen Ländern. Der Fonds hat ein anfängliches Zielvolumen von 1,5 Mrd. Euro und soll 2,75 bis 3,0% pro Jahr an seine Investoren ausschütten. Real I.S. hat mit der Platzierung des offenen Portfoliofonds "BGV IX Europa" begonnen. Damit setzt das Unternehmen seine Fondsreihe "Bayerische Grundvermögen" (BGV) für institutionelle Investoren fort. Das geplante Investitionsvolumen liegt zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...