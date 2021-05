FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe im zuletzt hochgestuften Telekom-Sektor einer seiner "Top Picks", schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der zurückliegende Kapitalmarkttag habe ihn diesbezüglich mit positiven Nachrichten bestärkt. Er sieht in den Aussagen eine Bestätigung der Strategie, die dem Ergebnis in den kommenden Jahren mehr Schwung geben sollte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de