Unterföhring (ots) -- Top-Werte bei den Fußball-Übertragungen: 2,8 Millionen Zuschauer am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga und 1,3 Millionen Zuschauer beim Saisonfinale der 2. Bundesliga- Rund 940.000 Zuschauer beim Großen Preis von MonacoUnterföhring (ots) - Unterföhring, 25. Mai 2021 - Am Wochenende erreichte der Mai der Entscheidungen mit dem XXL-Wochenende seinen Höhepunkt, als in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Premier League jeweils der letzte Spieltag auf dem Programm stand. Zudem kam es zum traditionsreichen Grand Prix von Monaco in der Formel 1, es spielten die besten Golfer der Welt bei der PGA Championship und Sky übertrug Weltklasse-Leichtathletik beim Auftakt der Wanda Diamond League.Am Samstag erzielte Sky mit dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen neuen Pay-TV Rekord und zugleich Saisonbestwert: 2,78 Millionen Zuschauer sahen die Spiele am Samstagnachmittag auf Sky (Werte jeweils TV und OTT kumuliert). Und auch die 2. Bundesliga erreichte einen starken Wert mit 1,29 Millionen Zuschauern, der in dieser Saison nur am 33. Spieltag übertrumpft wurde.Die Konferenzschaltung des letzten Premier League Spieltags sahen im TV 156.000 Zuschauer.Und auch abseits des Fußballs war das Wochenende sehr nutzungsstark: Den Großen Preis von Monaco haben rund 936.000 Zuschauer auf Sky (inklusive OTT) gesehen. Der TV-Marktanteil lag bei 5,5 Prozent, in der Zielgruppe (Erwachsene 14-59) bei 8,8 Prozent. Jeweils durchschnittlich 27.000 Zuschauer sahen den Auftakt der Diamond League und den Finaltag der PGA Championship live im TV.* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4; linear; Omniture