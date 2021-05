IKurz nach Börsenstart markiert der deutsche Leitindex DAX ein neues Rekordhoch. Kurz zuvor haben Jürgen und Mick einen Blick auf die neue Börsenwoche geworfen. Was steht an? Auf was sollten Anleger besonders achten? In New York konnten gestern vor allem Tech-Aktien ordentlich zulegen. Das lag aber auch daran, dass dieser Sektor inzwischen massiv überverkauft ist. Da lag und liegt eine technische Erholung natürlich in der Luft. Insgesamt dürften die kommenden Wochen aber weiter volatil bleiben. Freundlichen Phasen sollten daher auch wieder Phasen mit Abverkäufen folgen. Das können Sie sich zunutze machen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.